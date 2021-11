Zmiana organizacji ruchu na ul. Przybyszewskiego! Na razie ustawiono znaki, kiedy rozpocznie się rozbiórka wiaduktu, nie wiadomo

Pojawiła się m.in. informacja o objeździe, niektóre znaki zostały natomiast zasłonięte. Zmiany są związane z planowaną rozbiórką znajdującego się w ciągu ul. Przybyszewskiego wiaduktu. Mimo ustawienia nowych znaków urzędnicy wciąż oficjalnie nie podają daty rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Nieoficjalnie udało się ustalić, że w poniedziałek prace pełną parą nie ruszą (choć tak mówili robotnicy, którzy już się do nich przygotowują). Nie będą też pozamykane żadne ulice. Ale kiedy dokładnie rozpocznie się rozbiórka i pojawią się utrudnienia - tego ZiM powiedzieć nie chce. Stanie się to w ciągu najbliższych dni. Wiadukt to tak naprawdę trzy wiadukty - dwa to jezdnie, a trzeci tramwajowy. Na pewno zamknięta zostanie nitka ul. Przybyszewskiego w kierunku centrum, w drugą stronę samochody pojadą. Kursować ma także tramwaj. Prawdopodobnie zamknięta zostanie także ulica pod wiaduktem. Jeśli chodzi o tory kolejowe - planowane są czasowe wyłączenia ruchu.