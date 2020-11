Zdrowi, ale uwięzieni na kwarantannie. Wszystko przez lukę w rozporządzeniu

Przez lukę w rozporządzeniu z dnia 23 października część osób, które wykonały bezpłatny test na koronawirusa pod koniec października, musiała spędzić weekend w domu, mimo otrzymania wyniku negatywnego. Ja do tego doszło?

Rozporządzenie okazało się kłopotliwe dla osób, które otrzymały skierowanie na test przed 29 października. Nawet po uzyskaniu negatywnego wyniku testu Vitassay qPCR SARS-CoV-2 (badania wymazu z nosa i gardła) zleconego przez lekarza POZ, musiały przebywać na kwarantannie, czekając na kontakt ze strony sanepidu.

Jedna z naszych czytelniczek z objawami grypy, która wykonała test na koronawirusa w jednym z państwowych punktów pobrań, o objęciu kwarantanną dowiedziała się od pracownicy opieki społecznej. Kobieta zadzwoniła do niej z zastrzeżonego numeru telefonu, aby upewnić się, czy nie trzeba zrobić “chorej” zakupów. Dzień później sytuacja powtórzyła się, ale tym razem z czytelniczką skontaktował się z funkcjonariusz policji.

30 października w systemie internetowym pojawił się negatywny wynik testu na koronawirusa, ale kwarantanna nie została wstrzymana aż do początku listopada. Nie pomogły telefony do sanepidu, na numer infolinii podany w aplikacji Kwarantanna domowa, na infolinię GIS (Głównego Inspektowa Sanitarnego) w sprawie koronawirusa, ani do lekarza pierwszego kontaktu.