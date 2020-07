Wybory w Łodzi. Ważne terminy dla głosujących poza miejscem zamieszkania!

Jeszcze tylko w poniedziałek (6.07) i we wtorek (7.07) osoby, które nie zrobiły tego przed I turą wyborów, mogą dopisać się do spisu wyborców.

Osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji, które chciałyby głosować korespondencyjnie, mogą zgłosić taki zamiar w poniedziałek lub we wtorek, w godzinach pracy odpowiedniego urzędu.

W przypadku osób, które znalazły się w kwarantannie lub w stanie izolacji po 7 lipca, termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego mija w piątek 10 lipca – również w godzinach pracy urzędu.

10 lipca jest też ostatnim dniem, w którym można zgłosić się po zaświadczenie upoważniające do głosowania poza miejscem zamieszkania.

Jak podkreśla Witold Fontner, zastępca przewodniczącego miejskiego zespołu ds. wyborów, osoby, które przed I turą wyborów dopisały się do spisu wyborców np. nad morzem, gdzie spędzały wakacje, ale już wróciły do Łodzi, aby zagłosować w II turze wyborów mają do wyboru dwie możliwości: zagłosować w komisji, do której dopisały się na I turę, lub uzyskać z tamtejszego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.



-Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla wyborów jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania niż przypisanie się do spisu wyborców, które obejmuje zarówno I jak i ewentualną drugą turę wyborów. Mając takie zaświadczenie możemy głosować w dowolnym miejscu, zarówno w kraju jak i poza granicami Polski- podkreśla Witold Fontner.

Jak podkreśla Marcin Masłowski, rzecznik prasowy prezydenta miasta Łodzi, zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, które zostały pobrane przez wyborców przed I turą głosowania, obowiązują również w przypadku II tury głosowania. Jeśli ktoś chciałby zagłosować w II turze wyborów poza miejscem zamieszkania, a jeszcze nie ma takiego zaświadczenia, może po nie zgłosić się do piątku 10 lipca włącznie.

Zaświadczenia takie wydawane są w puntach Łodzi:

- Zachodnia 47,

- Politechniki 32,

- Krzemieniecka 2b,

- Piłsudskiego 100.

- Piotrkowska 110 - w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami (wejście w pasażu Schillera)

-Jeśli okaże się, że w piątek wielu łodzian będzie chciało pobrać takie zaświadczenie, że wyborcy stoją w kolejkach, wydłużymy godziny pracy tych punktów, a zaświadczenia będą wydawane do godz. 20.00 – dodaje Marcin Masłowski.