Wróci tramwaj nr 45 . Jest dodatkowe 10 mln zł. na odnowienie linii Łódź - Zgierz

Chodzi o około 10 mln zł, których brakuje do finału przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Zgierza na modernizację linii tramwajowej 45, czyli Łódź - Zgierz na około 2 km. odcinku miejskim w Zgierzu - między granicą z Łodzią na wysokości parku Helenówek do węzła Kurak.

Przetarg ogłoszono jeszcze w 2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło łódzkie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, jednak mimo, że oferta MPK jest najtańsza, to i tak znacznie przekraczała budżet inwestycji. MPK zaproponowało 20,5 mln zł, Zgierz pozyskał z funduszy unijnych 10 mln zł, teraz brakujące pieniądze do roztrzygnięcia przetargu dopłaci marszałek z Regionalnego Programu Operacyjnego, a dodatkowe 10 proc. dopłaci także budżet państwa.

Linię 45 do Zgierza oraz jej przedłużenie, czyli linie 46 do Ozorkowa, zawieszono w lutym 2018 r. Władze Łodzi tę decyzję tłumaczyły fatalnym stanem technicznym infrastruktury, który zagraża bezpieczeństwu pasażerów. Od 4 lutego 2018 r. obie linie obsługuje zastępcza komunikacja autobusowa, ale pasażerowie narzekają na czas dojazdu, bo autobusy stoją w korkach.

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty w lutym, to wykonawca, czyli MPK, już wcześniej deklarował, że jest w stanie ukończyć modernizację w ciągu sześciu miesięcy. Nadal w zawieszeniu pozostanie linia 46 do Ozorkowa, bo pieniądze potrzebne na jej gruntowny remont to suma grubo ponad 100 mln zł.

O dodatkowych pieniądzach dla Zgierza dziś w towarzystwie prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego ma poinformować oficjalnie marszałek Grzegorz Schreiber. Na konferencji ma pojawić się także burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski, ponieważ także samorząd konstantynowski ma otrzymać dofinansowanie do modernizacji innej, zawieszonej w marcu 2019 r. linii 43.