Woonerf na 6 Sierpnia bez zegara. Kto zniszczył słup zegara na woonerfie w Łodzi przy 6 Sierpnia i Piotrkowskiej [ZDJĘCIA]

- Kilka dni temu był już lekko przekrzywiony, po ostatnich nawałnicach pochylił się jeszcze bardziej - mówi barman z sąsiedniego bistro.

Wyraźnie widać, że to jednak nie porywisty wiatr przygiął słup zegara do ziemi. Jest on u podstawy pęknięty, co sugeruje, że został z dużą siłą uderzony lub złamany. Wymagało to bardzo dużej siły lub porządnego uderzenia, choć śladów mogących o tym świadczyć trudno się na nim dopatrzeć.

Piotr Kurzawa, menadżer ulicy Piotrkowskiej, we wtorek powiadomił o uszkodzeniu podstawy zegara Zarząd Dróg i Transportu.

- Nasi ludzie przyjrzą się uszkodzeniom. Jeśli to okaże się konieczne, słup zostanie wymieniony – mówi Tomasz Andrzejewski, rzecznik prasowy ZDiT. – Przy okazji poprosiliśmy też Straż Miejską o przejrzenie nagrań z monitoringu. Być może kamery zarejestrowały moment uszkodzenia i uda się dotrzeć do kogoś, kto spowodował tę szkodę.