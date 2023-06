W ogólnopolskich mediach głośno o wersji "Solo" Blanki w wykonaniu Janna, którą stworzył Szymeksy. To Szymon Cieślik z Konopnicy VIDEO

- Naszą rodzinną tradycją jest oglądanie co roku finału Eurowizji. Nie inaczej było w tym roku, ale nawet nie wiedziałam, że syn stworzył coś takiego w domowym zaciszu. Dopiero, jak przyszedł do mnie i pokazał mi komentarze na Tik toku, w których ludzie piszą mu, że o jego produkcji piszą ogólnopolskie media, sama zobaczyłam co stworzył i byłam pod wrażeniem - mówi Justyna Cieślik, mama 13-letniego Szymona.