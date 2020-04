W nocy w wojewodztwie łódzkim mogą wystąpić miejscami przymrozki, przy gruncie nawet do -4°C

Termometry w województwie łódzkim pokazują dzisiaj (14.04.2020) maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Miejscami występują krótkotrwałe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Wieje wiatr północno-zachodni , z prędkością do 23km/h.

Natomiast w nocy temperatura ma spać poniżej zera. W całym województwie łódzkim (z 14 na 15 kwietnia 2020) prognozuje się spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie nawet do -4°C. Wystąpią miejscowe przymrozki.