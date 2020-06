W miniony weekend padł rekord zakażeń koronawirusem w województwie łódzkim. Skąd wzrost liczby zakażonych?

Mniej wypadków i kolizji w pierwszym kwartale przez koronawirusa? Policyjna fotoprzestroga

W województwie łódzkim od stycznia do marca doszło do 563 wypadków drogowych. To znacznie niej niż rok wcześniej, gdy było ich 675. Na drogach w trzy miesiące zginęło jednak 37 osób. Policja przypomina o ostrożności na drogach przez fotoprzestrogę.