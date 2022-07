W Łodzi powstał nowy park rozrywki dla czworonogów. Psy mogą się wyszaleć i wybiegać za wszystkie czasy

Ogrodzony park składa się z dwóch stref wysypanych piaskiem. Jedna część to typowy wybieg dla psów, na którym zwierzaki mogą się wybiegać, być prowadzane na smyczy, socjalizować z innymi psami. Druga strefa psiego parku to część treningowa. Jest ona wyposażona w takie urządzenia jak: kładka, szałas, drążki do przeskoków z pięciopoziomową regulacją wysokości, tunel, równoważnia oraz słupki do slalomu.

Cały teren psiego parku został ogrodzony, a dodatkowo wejście wzbogacono o takie w formie śluzy, co pozwala bezpiecznie zapiąć psa na smycz w trakcie opuszczania wybiegu. Zyskała także cała ulica Dzwonowa, bo ustawiono tam ławki do siedzenia oraz zwykłe kosze na śmieci i dodatkowe kosze na psie odchody. Inwestycji realizowana w ramach budżetu obywatelskiego kosztowała 170 tys. zł.

W mieście są już parki dla psów na Retkini, Teofilowie, Widzewie, Radogoszczu, Olechowie-Janowie, a w tym roku powstanie także kolejny w Parku Podolskim na Zarzewie.