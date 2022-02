W Łodzi brakuje taksówkarzy. Co jest przyczyną coraz mniejszej ilości kursów? Czy pandemia dotyka również kierowców taksówek?

W ostatnim czasie można było zauważyć mniejszą dostępność taksówek na terenie Łodzi. Czy i taksówkarzy dotknęła pandemia? Jak tłumaczy Mariusz Zieliński, przewodniczący Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP w regionie łódzkim, to nie ilość taksówek się zmniejszyła, a nagłe zapotrzebowanie na przejazdy. Zieliński jednak nie zaprzecza, że w wyniku pandemii wielu taksówkarzy odeszło z zawodu.

- Zmniejszenie dostępności taxi wynika głównie ze zwiększenia zapotrzebowania na przejazdy. Wynika to głównie ze strachu łodzian przed korzystaniem z komunikacji zbiorowej, prawdopodobnie z uwagi na Covid. Cena przejazdu taksówką na odległość ok. 4 km dla 4 osób zbliżona jest do ceny przejazdu komunikacją miejską. Ale prawdą też jest, że w ostatnim czasie z branży odeszła spora ilość taksówkarzy do innych działalności lub pracy na etat patrz np. do MPK. - informuje Mariusz Zieliński