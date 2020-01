Uwaga! Łodzianie jeżdżący tramwajami mogą mieć problem! Po cichu wycięli niektóre kursy mpk

– Dojeżdżam z Teofilowa do pracy na noc na ulicę Targową – mówi Andrzej Balcerek. – Miałem dotąd dogodny tramwaj linii 8 o godzinie 21.22. Teraz mam o 21.02 i potem 21.32, którym już nie zdążę. Muszę teraz wychodzić z domu 20 minut wcześniej, a w pracy bezproduktywnie czekać.

Taka sama sytuacja na Teofilowie dotyczy linii 2, którą również wiele osób podróżuje do centrum na trzecią zmianę. Kursy z przystanku przy Traktorowej zaplanowano na 21.11. i 21.41. Na linii 13 jest podobnie: 21.05, 21.35 i 22.05. W tym przypadku pomiędzy kursami 21.05 i 21.35 zaplanowano tramwaj zjeżdżający do zajezdni przy ul. Telefonicznej, którym można pokonać przynajmniej pół trasy. Na „dwójce“, ani „ósemce“ takich zjazdów do zajezdni pomiędzy kursami nie ma.

– Wprowadziliśmy zmiany w rozkładach w porze, gdy z komunikacji korzysta najmniejsza liczba pasażerów – wyjaśnia Tomasz Andrzejewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. – Pozwoli nam to na lepsze wykorzystanie taboru i pracowników MPK, z brakiem których borykamy się od pewnego czasu. Zapewniliśmy dodatkowe kursy jadące do zajezdni.