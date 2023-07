Uśmiech Dziecka. Zobaczcie, kto ma największą szansę na wygraną w Łódzkiem w kategorii MALUSZKI DO 2 LAT na dzień przed finałem ZDJĘCIA

Uśmiech Dziecka. Zobaczcie, kto ma największą szansę na wygraną w Łódzkiem w kategorii MALUSZKI DO 2 LAT na dzień przed finałem

Dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w regionalnych rankingach w każdej kategorii, trafią na okładkę gazety, otrzymają główne nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. Dzieci, które w rankingach regionalnych zajmą miejsca od 2 do 7 także zdobędą nagrody i awans do finału, w którym czeka nagroda - 40 000 zł na realizację marzeń dziecka i rodziny.

To jedna z najpiękniejszych tradycji naszej gazety. Co roku, z okazji Dnia Dziecka, dołączamy do gazety specjalny dodatek z zdjęciami dzieci naszych Czytelników. Wszystkie nadesłane fotografie publikujemy też w wielkiej galerii dziecięcych uśmiechów w naszym serwisie internetowym. Akcji towarzyszy głosowanie, w którym wybierane są najsłodsze maluchy. Ich zdjęcia trafiają na okładkę gazety.