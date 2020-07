Tak oszukują turystów w kurortach: za małe porcje, kurczak zamiast baraniny i stary tłuszcz RAPORT

Inspekcja handlowa w poprzednie wakacje sprawdziła 169 restauracji i barów, które Polacy odwiedzają podczas urlopów, np. w kurortach, na stacjach benzynowych i dworcach. Wnioski są zatrważające.W prawie 87 proc. z nich wystąpiły nieprawidłowości: od niewłaściwego oznakowania produktów, zbyt małych porcji, po oszukiwanie na rodzaju mięsa, ryby czy sera użytego do przygotowania dania. Inspektorzy sprawdzili prawie 5 tys. partii produktów i zgłosili zastrzeżenia aż do 2,9 tys. z nich!

Tymczasem, jak podkreślają inspektorzy, przed zamówieniem posiłku klient powinien mieć informację co zamawia. W menu lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne.

Sprawę można też zgłosić do Inspekcji Handlowej. Skarga związana z niewłaściwą, czyli nierzetelną obsługą może być zgłaszana do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Gdy masz zastrzeżenia do potrawy, np. zamawiałeś pizzę z szynką, a dostałeś z pieczarkami albo zupa jest zimna, ryba przypalona, a kelner kazał ci czekać półtorej godziny, jak najszybciej zgłoś to obsłudze, a najlepiej właścicielowi lub kierownikowi placówki, jeśli są na miejscu. W ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania.

- Bądźmy ostrożni podczas rezerwacji i uważajmy na tzw. „wirtualne kwatery”. Dokładnie zweryfikujmy ofertę, zobaczmy jak można się skontaktować z właścicielem, prześledźmy również opinie o miejscu noclegowym w internecie. Często można znaleźć tam ciekawe informacje, które powiedzą nam o obiekcie znacznie więcej niż jego reklama – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Warto poszukać też informacji na stronach prowadzonych przez urzędy marszałkowskie czy gminy w zakładkach poświęconych turystyce. Jeżeli okaże się, że kwatera nie istnieje, a ty wpłaciłeś już pieniądze, zgłoś się do organów ścigania.

Jakość hotelu, motelu, pensjonatu, kempingu, pól namiotowych czy agroturystyki musi odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach. Gwiazdkami mogą być oznakowane tylko hotele, motele i pensjonaty (od jednej do pięciu) oraz kempingi i pola biwakowe (od jednej do czterech). Cyframi rzymskimi od I do III oznaczone są schroniska (w tym młodzieżowe) oraz domy wycieczkowe. Im więcej gwiazdek, tym wyższy będzie standard.

Ustawa o prawach konsumenta nie umożliwia rezygnacji z zarezerwowanego przez internet pokoju hotelowego w ciągu 14 dni. Hotel może jednak dobrowolnie oferować taką możliwość - często cena takiej rezerwacji jest wyższa.

Jeżeli pokój różni się od zamówionego lub hotel położony jest na przykład dalej od morza niż zapewniał sprzedawca, przysługuje ci reklamacja.

Urlop z biurem podróży? Uważaj na kruczki w umowie

Jeżeli planujesz wycieczkę organizowaną przez biuro podróży, sprawdź organizatora turystyki, np. na stronie: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegi - radzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Zanim podpiszesz umowę, dokładnie ją przeczytaj i zapoznaj się z załącznikami do niej.