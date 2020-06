Zabawki niebezpieczne, a nawet trujące! Inspekcja handlowa zbadała co jest dostępne w sklepach

Rodzicu, pamiętaj:

1. Każda zabawka powinna posiadać znak CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. Znajdziesz go zabawce, opakowaniu, na metce.

2. Kupuj zabawkę dostosowaną do wieku dziecka. Dla malucha poniżej 3 roku, zabawki z tym znakiem są nieodpowiednie:

3. Sprawdź, czy nie odrywają się od niej małe elementy i czy maluch nie ma zbyt łatwego dostępu do baterii w zabawkowym telefonie. Zwróć uwagę na to, czy zabawka nie ma ostrych i wystających części, które mogłyby zranić dziecko. Np. obejrzyj pod tym kątem maskotkę, kierownicę roweru, ramę wózka dla lalek.

4. Składane zabawki takie jak wózki, deski do prasowania, krzesełka, stoły powinny mieć blokadę, która zabezpieczy przed przypadkowym złożeniem. Zwróć uwagę na dołączone instrukcje i zawarte w nich ostrzeżenia. Niektóre zabawki podczas użytkowania mogą wymagać twojego nadzoru.

5. Maleńkie dzieci mają delikatny i wrażliwy słuch, w związku z czym zbyt głośne dźwięki powodują ryzyko jego uszkodzenia. Maksymalny poziom głośności zabawki może wynieść 90 dB. Jeżeli już w sklepie dźwięk wydaje się zbyt głośny, natarczywy – wybierz inny produkt.

6. Masz prawdo do reklamacji z rękojmi, gdy zabawka się zepsuje. W tym celu zachowaj dowód zakupu.

7. Jeżeli kupujesz przez internet, możesz zrezygnować z zakupów w ciągu 14 dni bez podawania powodu.

8. Gdy masz wątpliwości co do jakości zabawki, zgłoś się do Inspekcji Handlowej.