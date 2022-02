Szefowa KE: Odcinamy Rosję od systemu SWIFT. To skutecznie zablokuje rosyjski eksport i import

Szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała w sobotę w nocy, że UE uderza w finanse rosyjskie.

- Po pierwsze, zobowiązujemy się do usunięcia pewnej liczby rosyjskich banków ze SWIFT. Uniemożliwi im działalność na całym świecie i skutecznie zablokuje rosyjski eksport i import.

- Po drugie, sparaliżujemy aktywa rosyjskiego banku centralnego. To zamrozi jego transakcje. A to uniemożliwi bankowi centralnemu likwidację swoich aktywów.

Swift to globalna arteria finansowa, która umożliwia płynny i szybki transfer pieniędzy przez granice. SWIFT, czyli „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”, to bezpieczny system przesyłania wiadomości, który ułatwia szybkie płatności transgraniczne, zapewniając płynny przepływ handlu międzynarodowego. Stał się głównym mechanizmem finansowania handlu międzynarodowego.