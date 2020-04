Święto łódzkich terytorialsów w cieniu pandemii. 9BOT zamiast świętować wspiera mieszkańców województwa w walce z koronawirusem

20 kwietnia to wyjątkowy dzień dla żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego dnia przypada bowiem święto brygady, nawiązujące do wydarzeń z nocy 19/20 kwietnia 1946 roku. Święto jednostki wojskowej, to najważniejszy dzień w roku, jednak terytorialsi zamiast świętować wspierają mieszkańców województwa w walce z pandemią.

Patronem łódzkiej brygady jest gen. bryg. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”, który od jesieni 1939 roku był organizatorem tajnej konspiracji na terenie powiatu radomszczańskiego a następnie twórcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – największej poakowskiej organizacji podziemia antykomunistycznego na ziemiach polskich, która została powołana po wkroczeniu Armii Czerwonej. W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku, oddziały KWP rozbiły więzienie w Radomsku, uwalniając tym samym 57 więźniów – członków KWP, AK i NSZ, przetrzymywanych tam przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Dowódca KWP kpt. Stanisław Sojczyński został aresztowany w czerwcu 1946 roku i skazany na karę śmierci, którą wykonano 19 lutego 1947 roku na 3 dni przed ogłoszeniem amnestii. Miejsce pochówku jego ciała pozostaje wciąż nieznane. 20 kwietnia to dzień, w którym łódzcy terytorialsi obchodzą swoje święto, oddając tym samym hołd swojemu patronowi. Święto jednostki wojskowej, to najważniejszy dzień w roku. - W 2019 r. mieliśmy niewiele czasu na organizację, po tym jak Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję m.in. o wyznaczeniu święta 9ŁBOT właśnie na dzień 20 kwietnia. Dlatego tegoroczne Święto miało być wyjątkowym wydarzeniem – planowaliśmy zorganizować je na terenie Łodzi z dużym udziałem mieszkańców, których chcieliśmy zaprosić zarówno na samą uroczystość połączoną z wręczeniem sztandaru, jak i na piknik militarny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych - opowiada mjr Arkadiusz Rubajczyk Szef Sekcji Komunikacji Społecznej i Oficer Prasowy łódzkich terytoriasów. -Oczywiście nasze plany uległy zmianie ze względu na sytuację w kraju i na świecie. Świętować jeszcze będziemy mieli okazję, natomiast dla nas ważniejsze jest teraz być tam, gdzie możemy wspierać mieszkańców województwa w walce z pandemią- dodaje Rubajczyk. W związku z zaistniałą sytuacją od 6 marca model funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej zmienił się ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. To pierwsze tak trudne a zarazem największe wyzwanie z jakim przyszło się zmierzyć żołnierzom tej formacji. Z pełnym poświęceniem i poczuciem obowiązku realizują najważniejszą misję, jaką jest wspieranie i pomoc lokalnej społeczności. W ramach operacji „Odporna Wiosna" pozostają w 24 godzinnej gotowości do działania, nieustannie realizując zadania polegające na wspieraniu instytucji samorządowych, organizacji społecznych i centrów zarządzania kryzysowego. Od pierwszych dni wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce łódzcy terytorialsi pomagali w działaniach Straży Granicznej na lotnisku Lublinek, wspierają zadania Policji w patrolach prewencyjnych i kontrolach osób objętych kwarantanną, dostarczają sprzęt medyczny do szpitali współpracując z magazynami Agencji Rezerw Materiałowych. Dowożą żywność i niezbędne artykuły osobom przebywającym na kwarantannie, otaczają opieką seniorów i kombatantów. Psychologowie pracujący na co dzień w 9ŁBOT udzielają wsparcia psychologicznego na infolinii WOT (numer 800-100-102). Dla żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady OT niesienie pomocy lokalnej społeczności jest realizacją ideałów, dla których postanowili podjąć trud służby wojskowej oraz ideii, z których wywodzą się Wojska Obrony Terytorialnej. Dla społeczności zatem niezwykle ważna jest świadomość, iż mają obok siebie żołnierzy, dla których ich bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Motto WOT: Zawsze gotowi, zawsze blisko, nabrało realnego wymiaru i w obecnej, trudnej sytuacji pokazuje, że żołnierze tej formacji realizują swoje zadania z pełnym oddaniem i odpowiedzialnością.