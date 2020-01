Na ulicy Piotrkowskiej pojawiły się sanki, można było usłyszeć piosenki o zimie. Tak łódzcy ekolodzy przypominali, że kiedyś padał śnieg. Jednocześnie protestowali przeciwko nadmiernej emisji dwutlenku węgla co jest główną przyczyną ocieplenia klimatu.

Łódzcy ekolodzy postanowili zorganizować na ul. Piotrkowskiej happening. Ze skrzyżowania tej ulicy z al. Mickiewicza przeciągnęli sanki pod Urząd Wojewódzki i znajdującą się w pobliżu siedzibę Banku Pekao SA.



- Za kilka lat dzieci nie będą miały możliwości saneczkowania, lepienia bałwana, ale też życia w bezpiecznym świecie – mówi Monika Stasiak z grupy Strajk dla Ziemi. -Nie będą miały przed sobą bezpiecznej, klimatycznej przyszłości.



Ekolodzy idąc ul. Piotrkowską rozdawali łodzianom ulotki informujące o klimatycznym problemie.







- Mamy takie zimy jakie mamy, bez śniegu, bo emisje dwutlenku węgla stale rosną – dodaje Monika Stasiak. - Apelujemy do wojewody łódzkiego, który jest przedstawicielem władz państwowych w naszym województwie. Ale też do sektora finansowego.



Protestujący doszli do gmachu Urzędu Wojewódzkiego i siedziby Banku Pekao SA. Ich zdaniem bank jest jednym z większych inwestorów w węgiel i sektor paliw kopalnych.



- Domagamy się ambitnych celów dotyczących neutralności klimatycznej! - twierdzi Monika Stasiak. - Polska jest teraz jedynym krajem w UE, który nie zobowiązał się do neutralności klimatycznej. Polskie władze twierdzą, że potrzebują czasu i pieniędzy. Jednak nie robią nic, by te cele doprecyzować.





