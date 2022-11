Sprawdź, gdzie w Łódzkiem umiera najwięcej osób! Oto niechlubny RANKING 2022. W czołówce wcale nie największe miasta

Liczba zgonów w Polsce w 2021 roku przekroczyła o blisko 154 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat. W 2021 roku było to 519,5 tys., podczas gdy średnia wynosi 366 tys. Natomiast współczynnik zgonów na 100 tys. ludności osiągnął wartość wyższą o blisko 117 w stosunku do 2020 r.

W 2021 roku zmarło 519 517 osób, to wzrost liczby zgonów w stosunku do 2020 r. o ponad 42 tys. Najwyższe natężenie zgonów zanotowano na przełomie marca i kwietnia oraz w grudniu 2021 r. Szczególnie krytyczne okazały się tygodnie przypadające na dni od 29 marca do 11 kwietnia oraz od 6 do 19 grudnia, w których odnotowano po blisko 14 tys. zgonów tygodniowo. Średnia tygodniowa w 2021 r. wyniosła blisko 10 tys., natomiast w 2020 r. nieco ponad 9 tys. zgonów.