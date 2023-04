Sprawca zbezczeszczenia pomnika Jana Pawła II zatrzymany!

- Przyszedłem pod ten pomnik o siódmej rano. Przez pierwszy kwadrans stałem i nie wiedziałem, co mam robić. Po pierwszych 15 minutach usłyszałem w sobie pytanie - co by zrobił Jan Paweł II? Odpowiedź jest oczywista. Jan Paweł II pomodliłby się za sprawców - mówił arcybiskup Ryś.