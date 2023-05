Samoobrona dla kobiet - wojsko oferuje bezpłatne kursy samoobrony w regionie łódzkim

Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Projekt pod nazwą "Samoobrona kobiety - zaufaj wojsku_ realizowany jest w każdym województwie w wybrane weekendy od 27 maja do 20 sierpnia. W województwie łódzkim na pierwszy ogień pójdzie Radomsko, gdzie szkolenie odbędzie się już 27 i 28 maja.

Terminy szkoleń z samoobrony i kontakt do osób prowadzących rejestrację w województwie łódzkim

Zajęcia skierowane są do kobiet, które w dniu szkolenia mają ukończone co najmniej 18 lat Zajęcia praktyczne prowadzone będą w systemie 4 x 45 minut (w godz. 10.00-13.30, w tym 30 min przerwy na zapoznanie się z materiałami nt. „Zdrowego stylu życia”, a także szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy).

Samoobrona kobiet - warunki udziału w szkoleniu

Szkolenie jest bezpłatne, ale trzeba spełnić pewne wymagania. Warunkiem dopuszczenia uczestniczek do szkolenia będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające: akceptację warunków „Regulaminu szkolenia dla kobiet ,,Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku”, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w szkoleniu, deklarację o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w szkoleniu. Oświadczenie i jego druk znajdować się będzie w punkcie rejestracyjnym w dniu szkolenia.

Uczestniczka zobowiązana jest do punktualnego przybycia do punktu rejestracyjnego w miejscu szkolenia, nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia. Spóźnienie wyklucza możliwość uczestnictwa w zajęciach. 4. Podczas weryfikacji Uczestniczki muszą posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. 5. Grupa szkoleniowa liczy do 40 osób.