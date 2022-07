Są już pierwsze papierówki w cenie 3,50 - 4 zł/kg. Wyjątkowo lubiane jabłka

Na targowiskach pojawiły się już pierwsze tegoroczne jabłka. Do kupienia jest zarówno klasyczna, zielona papierówka jak i odmiana Early Geneva nazywana czerwoną papierówką. Ta druga nie tylko jest pięknie wybarwiona, ale także nieco słodsza. Na hurtowym rynku przy ul. Zjazdowej obie odmiany są w tej samej cenie od 30 do 50 zł za 15 kilogramów, czyli 2 – 3,33 zł/kg. Na targowisku przy ulicy Dolnej były wczoraj tylko te zielone odmiany. Kosztowały 3,50 - 4 zł/kg. To cena, przynajmniej na tym targowisku, nawet dwa razy wyższa od jabłek ubiegłorocznych. Jednak na innych rynkach m.in. „Zielonym” przy pl. Barlickiego jabłka ubiegłoroczne ciągle są drogie w granicach 3 – 4 zł w zależności od odmiany.

Łodzianie szukają jednak papierówek. Łączą one bowiem w wyjątkowy sposób słodycz i kwaśność. Dojrzałe są bardzo soczyste. Są z nich wyjątkowo smaczne soki.

Wszystko wskazuje więc na to, że to już koniec sezonu ubiegłorocznych jabłek, które już wkrótce powinny zacząć znikać z rynku.