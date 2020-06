Raport o stanie Łodzi. Coraz więcej mieszkańców ocenia pozytywnie jakość życia w Łodzi

W raporcie próżno szukać jesiennego konfliktu na linii magistrat – wojewoda łódzki związany ze złym stanem technicznym kilkunastu kamienic, które wojewoda kazał wyprowadzi c w trybie natychmiastowym. Za to odnotowano, że w 2019 r. ogólna liczba osób zalegających w opłatach czynszowych zmniejszyła się o 3821 w stosunku do 2018 r.

W 2019 r. wszystkie miejskie spółki odnotowały łącznie 28,3 mln zł straty. Największe straty przyniósł Port Lotniczy im. Reymonta – 28,5 mln zł, a największy zysk – Łódzka Spółka Infrastrukturalna – 13,4 mln zł. Miasto dofinansowało też spółki kwotą 100,7 mln zł.