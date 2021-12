Psy boją się fajerwerków, pomoże behawiorysta i weterynarz oraz chipowanie czworonoga. Pomóż swojemu pupilowi w sylwestra

Dlaczego pies boi się sylwestrowych fajerwerków?

Problem, o którym rozmawiamy nazywa się fobią dźwiękową i jest to jednostka chorobowa. Nie jest to tylko to, że pies się inaczej zachowuje. To jest lęk przed wszystkimi gwałtownymi dźwiękami jakich może doświadczyć pies. To może być burza, czy kosiarka za oknem. Pies zaczyna się denerwować a określenie fobia oznacza, że te emocje przekraczają pewne rozsądne granice.

Co nas powinno zaniepokoić?

Pies może mieć w takiej sytuacji bardzo duże problemy emocjonalne i może się to przekładać na gryzienie opiekunów, rozszarpywanie tekstyliów, czy niszczenie mebli. Może też być samo okaleczanie, a nawet objawy psychosomatyczne: wymioty, biegunki, padaczki, aż do utraty przytomności. To jest bardzo poważny problem medyczny z punktu widzenia opiekuna psa i lekarza weterynarii.

A skąd ten problem się bierze akurat u psów, bo koty bardzo rzadko odczuwają takie emocje?