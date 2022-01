Przed studniówką w XXVI LO - szykują dekoracje i trenują poloneza

Przed studniówką w XXVI Liceum Ogólnokształcącym

Próby poloneza i montowanie dekoracji

Pełną parą idą przygotowania do studniówki w XXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wileńskiej w Łodzi. Uczniowie pięciu klas trzecich po gimnazjum będą się bawić już w najbliższy piątek,14 stycznia 2022. Jako jedyni w Łodzi organizują bal w gmachu szkoły. Tradycji stanie się zadość – studniówki XXVI LO nigdy nie „wyszły” stąd do sal bankietowych, weselnych, lokali, restauracji czy zajazdów. Zawsze – jeśli się odbywały – to tylko w szkole. Ubiegłoroczni maturzyści niestety – przez pandemię – studniówki nie mieli wcale. W tym roku rząd dopuszcza możliwość organizacji balu, z obostrzeniami sanitarnymi. Ale to absolutnie nie zniechęca maturzystów. Do obostrzeń przywykli, noszenie masek, dezynfekcja rąk – w szkole to codzienność.

Poza tym – co ma duże znaczenie – większość maturzystów jest zaszczepiona przeciwko COVID-19. Dlatego zabrali się za przygotowywanie dekoracji. Trenują też poloneza – taniec, który zawsze rozpoczyna każdą studniówkę. Pieczę nad choreografią i wykonaniem sprawują nauczycielki wychowania fizycznego. Dodatkową atrakcją będzie pokazowy walc w wykonaniu wybranej grupy maturzystów. Młodzież podzieliła się na grupy – jedni robią dekoracje, inni piszą scenariusz programu kabaretowego, jeszcze inni – są aktorami, więc ćwiczą swoje role. Patrząc na przybywające sukcesywnie elementy dekoracji, można przypuszczać, że uczniowie zamienią szkołę w… kasyno. Wiszą już ciemne kotary, pojawiły się karty do gry w różnych wielkościach.