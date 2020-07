Proste chodniki i nowe nawierzchnie, czyli szybkie osiedlowe remonty w Łodzi. Gdzie i kiedy rozpoczną się prace?

-W tegorocznym Planie dla Osiedli również Zarząd Dróg i Transportu ma swój udział. Nasze remonty choć nie są wielką przebudową dróg, to ich szybsza realizacja i osiedlowy charakter mają znaczenie dla mieszkańców. Proste chodniki, nowe nawierzchnie, to przepis na poprawę komfortu mieszkańców - wyjaśnia Marcin Woźniak, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

W tym roku nowe chodniki pojawią się na ul. Chocianowickiej, Łaskowice i Abramowskiego. Chocianowicka i Łaskowice, to kontynuacja remontu chodników prowadzonych również w ubiegłych latach na całej długości ponad 3,5 km tych dwóch ulic. W ostatnich latach sukcesywnie poprawiany jest stan nawierzchni chodników i przystanków, aby ułatwić dojścia do sklepu czy autobusu.

Natomiast nowe nawierzchnie dróg, wykonane zostaną na ulicach: Taborowej, Gajcego, Pomorskiej, Czorsztyńskiej, Henrykowskiej, Obłocznej i Czerwonych Maków.

W trzech pierwszych lokalizacjach mieszkańcy najbardziej odczują poprawę. Ułożony zostanie nowy asfalt na Pomorskiej do rynku w Nowosolnej do Gryfa Pomorskiego, na Taborowej od Gajcego do Szancera i na Gajcego między przejazdami kolejowymi. Pozostałe lokalizacje to gruntowe drogi, które nie posiadają odwodnienia i kanalizacji, ale zważywszy na rozbudowujące się tereny i zwiększające się potrzeby mieszkańców, co roku wykonywane są na kilku ulicach utwardzenia tłuczniem lub płytami, aby zapewnić bezproblemowy dojazd do domu w ciągu całego roku.

Ostatnie zadanie dedykowane jest rowerzystom. Wyremontowana zostanie wyeksploatowana droga rowerowa w ciągu al. Hetmańskiej. To 1,5 km odcinek rowerowej infrastruktury od Zakładowej do Rokicińskiej.



-Wszystkie te zadania spakowaliśmy w jedne przetarg, do którego, co nas cieszy, zgłosiło się 33 wykonawców. Ponadto wszystkie zgłoszone oferty, mieszczą się w kosztorysach. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się zaoszczędzić i wyremontować jeszcze więcej. Na wszystkie remonty przeznaczyliśmy ponad 4 mln złotych - informuje Marcin Woźniak, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.