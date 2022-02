Powstanie kolejny woonerf - tym razem na trzecim już odcinku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich ZDJĘCIA

To już trzeci odcinek ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, na którym w ramach programu Zielone Polesie ma powstać woonerf. Pierwszy fragment ulicy wyremontowano od ul. 1 Maja do ul. Więckowskiego. W trakcie remontu jest odcinek od ul. 1 Więckowskiego do ul. Zielonej, które odbiory mają zacząć się w marcu. Obecnie trwają prace brukarskie i wykończeniowe, a wkrótce mają ruszyć nasadzenia zieleni.

Planowany do przebudowy jest fragment ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich od ul. Zielonej do ul. 6 Sierpnia. Właśnie ogłoszono przetarg, który zakończy się na dniach. Jeśli uda się wybrać wykonawcę, roboty budowlane powinny wystartować w wakacje.

W zakres prac wchodzi pokrycie nawierzchni kostką, będzie też nowe oświetlenie, zjazdy do posesji, nowe krawężniki. Wybudowane będzie odwodnienie pasa drogowego. Oczywiście pojawią się zieleńce (7 kasztanowców czerwonych i robinia akacjowa, kilka tysięcy krzewów: cisy, hortensje, laurowiśnie, byliny: funkia i kokoryczka, 300 paproci), będą ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Wiosną ma zakończyć się także remont innej ulicy na Starym Polesiu - kolanka ulic Lipowej i Próchnika.