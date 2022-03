Pociąg ŁKA uchodźcami na dworcu Łódź Fabryczna. 500 osób przyjechało w środę, 9 marca

Pociąg ruszył we wtorek około godz. 17.30, przyjechał do Łodzi około godz. 11 w środę. Pociągiem przyjechało około 500 osób. Natomiast 150 osób autokarami przyjedzie na dworzec Łódź Fabryczna.

W specjalnym pociągu z Jarosławia, wiozącym uchodźców z Ukrainy jechali ratownicy WOPR ze Zduńskiej Woli. Zapewniali opiekę medyczną uciekającym przed wojną.

To kolejny pociąg, którym do województwa łódzkiego przyjadą uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy. Poprzedni skład wrócił z uchodźcami w niedzielę, 6 marca. W poprzednim transporcie do Łodzi przyjechało około 300 uchodźców.