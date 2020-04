Panel obywatelski w czasach zarazy. Uczestnicy będą spotykać się online. Trwają przygotowania do realizacji nowej formuły spotkań

- Mimo epidemii korona wirusa zdecydowaliśmy się ruszyć na nowo z pracami nad panelem obywatelskim. Zaczęliśmy od porozmawiania ze wszystkimi panelistami – zadając im proste pytanie – czy chcą kontynuować prace nad panelem w nowej formie. Nasze zdziwienie i radość były ogromne, bo prawie wszyscy odpowiedzieli zdecydowane „tak”. A więc - nie ma na co czekać - opowiada Katarzyna Dyzio z-ca dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ.

Nowa formuła będzie prosta. Spotkania z ekspertami, które w pierwotnym założeniu miały się odbywać na dużej sali obrad UMŁ (zorganizowane zostało jedno takie spotkanie – jeszcze przed ogłoszeniem pandemii), teraz będą przeniesione do Internetu. Nagrania, prezentacje i materiały będą dostępne każdorazowo dla panelistów przez tydzień. Natomiast spotkania, które miały mieć charakter warsztatowy (tzw. spotkania deliberacyjne), odbędą się na specjalnych platformach, w kilku mniejszych grupach, w taki sposób, by uczestnicy spotkań, mogli ze sobą swobodnie rozmawiać i wymieniać się swoimi spostrzeżeniami.



- Nie wykluczamy, że ostatnie spotkania może będą mogły być zorganizowane na żywo, face to face, tak jak w pierwotnym wariancie. Ale każdorazowo przed podjęciem takiej decyzji, będziemy mieli na względzie przede wszystkim zdrowie dobro naszych panelistów – informuje Katarzyna Dyzio.