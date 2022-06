Otwarcie S14. Zachodnia obwodnica Łodzi została otwarta w sobotę, 25 czerwca. Trasa jest już dostępna dla kierowców

Otwierany odcinek od węzła Lublinek przy istniejącym już fragmencie S14 do węzła Aleksandrów Łódzki (wcześniej Łódź Teofilów) ma 12 km. Od strony drogi S8, Pabianic, Retkini i lotniska będzie można nim dojechać do węzła Aleksandrów Łódzki, gdzie będzie zjazd w kierunku drogi krajowej nr 71.

Na tym węźle zaplanowano także zjazd do Łodzi – na ul. Szczecińską – ale na razie ten łącznik nie powstał. Stanie się to prawdopodobnie po przebudowie ul. Szczecińskiej, na co pieniądze zarezerwowane są w budżecie państwa.

Po jego oddaniu do użytku pierwszej części S14 - do zamknięcia wokół Łodzi ringu dróg szybkiego ruchu - pozostanie 16-kilometrowy, drugi odcinek S14. Ta część, budowana przez chińską firmę Stecol, ma być gotowa w kwietniu 2023 roku. Prace przebiegają sprawnie, termin ten nie jest zagrożony. Wtedy na zachodzie S14 połączy S8 na południu i z A2 na północy. Na wschód od Łodzi S8 z A2 łączy już autostrada A1.