Ogródki na Piotrkowskiej ruszą za tydzień? Lokale czekają na decyzję ws. ogródków na Piotrkowskiej i szykują się do nietypowego sezonu

Zgodnie z regulaminem parku kulturowego ogródki muszą zmieścić się w całości na chodniku zostawiając 1,5 m chodnika dla pieszych. Mogą być takiej szerokości jak witryny lokalu. Jeśli zgodzi się właściciel budynku mogą być większe, ale tylko maksymalnie do 20 m.

Restauratorzy zakładają, że konieczne będzie zostawienie około 2 metrów odległości między stolikami, a także wprowadzenie obowiązkowej obsługi kelnerskiej. To oznacza mniej stolików i mniejsze zarobki. Bo na Piotrkowskiej możliwości poszerzenia ogródków są niewielkie.

Łódź przygotowała jednak inne rozwiązanie - w tym roku udostępni przestrzeń na Piotrkowskiej i jej przecznicach za darmo. Do tej pory restauratorzy dzierżawili pasy drogi, teraz miasto użyczy im teren bezpłatnie.

Wprowadzone 15 marca ograniczenie działalności restauratorów tylko do dań na wynos dotknęło przedsiębiorców z Piotrkowskiej bardziej niż ich kolegów z osiedli. Do ich lokali klienci przychodzili głównie po to, żeby pobyć w otoczeniu zabytkowej ulicy i spędzić tu weekendowe wieczory. Gastronomicy szacują, że ich obroty wynoszą od 5-20 proc. wcześniejszych. Ogródki mogą poprawić te wyniki.

- Przedsiębiorcy tylko czekają na sygnał, że mogą uruchomić ogródki i zaczną je wystawiać - podkreśla Piotr Kurzawa.

Na razie do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi wpłynęło kilka wniosków o otwarcie ogródków na Piotrkowskiej. Jednak urzędnicy spodziewają się ich wysypu w momencie, gdy będzie znany termin ich otworzenia.

- Startujemy z ogródkiem natychmiast, gdy stanie się to możliwe - zapowiada Stańczyk.

Przedsiębiorca ma jednak nadzieję, że termin ten będzie ogłoszony wcześniej i restauratorzy nie będą musieli otwierać się z dnia na dzień. Bo przestawienie lokalu na normalny tryb po tak długiej przerwie nie jest proste.