Oferty na remont Starego Rynku nawet pięć razy wyższe niż planowano. Uda się znaleźć wykonawcę?

Otwarto oferty na przebudowę łódzkiego Starego Rynku. Okazuje się jednak, że kwoty zaproponowane przez wykonawców są zbyt wysokie. Miasto zamierza przeznaczyć na tę inwestycję 4 442 928,36 zł. Wpłynęło pięć ofert - najniższa konsorcjum firm, którego liderem jest Concrete Łódź wynosi ok. 8,5 mln zł. Najwyższą złożyło Garden Designers - na kwotę ponad 19 mln zł. Pozostałe oferty należą do firm: Strabag (ponad 14 mln zł) oraz DB Construct i Jagez (po ok. 9 mln zł).

Urzędnicy postanowili, że dadzą jeszcze czas wykonawcom. Przeprowadzona ma zostać aukcja - wygra ten, kto zaproponuje najniższą kwotę. Efekt mamy poznać w drugiej połowie września.

Po remoncie Stary Rynek zmieni się diametralnie. Wymieniona zostanie cała nawierzchnia - ma być wyrównana do jednego poziomu, bez stopni, aby łatwiej można było poruszać się po płycie. Pokryta zostanie granitową kostką, która zastąpi stare i popękane płyty. Na środku pojawią się cztery fontanny. Będą też zadaszone miejsca do handlu i pawilon handlowy.