Nowy system wywłaszczeń pod inwestycje celu publicznego. Zapowiedź ministra Marcina Horały na konferencji w Sieradzu ZDJĘCIA

- Do tej pory zasady wyceny takich inwestycji mogły być postrzegane jako krzywdzące i to się zmieni – argumentował Marcin Horała wskazując, że nowy system będzie się opierał na trzech filarach. - Każdy wywłaszczany otrzyma więcej niż wynosi wartość rynkowa jego nieruchomości. Po drugie, wszelkie ponoszone rzeczywiste szkody, jak na przykład związane z przenoszeniem działalności gospodarczej, także zostaną zrekompensowane. I trzecia zasada odnosi się do osób wywłaszczanych z miejsca zamieszkania, gdzie miały zapewniony dach nad głową. Gdyby rynkowa wycena obiektywnie była za mała, będzie zastosowany mechanizm wyliczenia na podstawie wartości odtworzeniowej. Tak, by każdy dostał pieniądze, które pozwolą godnie zamieszkać mu w nowym miejscu.