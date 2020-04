Nowe wytyczne rządu. Łodzianie szukają maseczek

Obowiązek noszenia maseczek to natomiast szansa dla firm odzieżowych z regionu na choćby minimalne pokrycie strat związanych z zatrzymaniem popytu.

- Mam kilka chust- kominów, które kupiłem specjalnie do biegania. Używam ich zimą przy ostrych mrozach, nie wiem tylko, jak to wyjdzie wiosną przy ciepłej pogodzie - mówi pan Maciej z Łodzi.

Jak podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski, nie muszą to być maseczki. Może to być także chustka lub szalik. Przy trudnościach z kupnem odpowiedniej liczby maseczek jednorazowych mieszkańcy regionu planują zakrywać się maskami domowej roboty lub chustami.

Zgodnie z zapowiedziami rząd ogłosił wczoraj przedłużenie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Wszystkie dotychczasowe zakazy zostają w mocy do 19 kwietnia. Dodatkowo od najbliższego czwartku wszyscy mieszkańcy regionu będą musieli zakrywać nosy i usta.

Pani Monika Papiernik, krawcowa z Bełchowa w pow. łowickim zawiesiła przymiarki z powodu epidemii. A dla stałych klientek szyje maseczki w różnych kolorach. Najwięcej schodzi czarnych.

- Dla mnie ważne jest bezpieczeństwo, ale panie patrzą też na to, jak będą w maseczce wyglądać - przyznaje.

Przedłużenie obostrzeń nie jest zaskoczeniem dla łódzkiej policji i straży miejskiej. Już kilka dni temu przygotowywali się do tego, że wiele osób zamiast pojechać do rodziny i spędzić czas za stołem, wybierze się do parku.

Dlatego służby zaplanowały dużą liczbę patroli zarówno w miastach jak i na terenach rekreacyjnych np. nad Zalewem Sulejowskim. Patrole pojawią się też na rogatkach. Jak podkreśla nadkom. Adam Kolasa z biura prasowego KWP w Łodzi wyjeżdżający mogą się spodziewać pytań o cel wyjazdu. Chociaż nie ma zakazu odwiedzin, nadal jest zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami.