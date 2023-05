Nocne trzęsienie w Widzewie Łódź! Mateusz Dróżdż nie będzie już pełnił funkcji prezesa klubu z alei Piłsudskiego! Kto będzie następcą?

Mateusz Dróżdż ma 36 lat. Prezesem Widzew został w czerwcu 2021 roku, o czym zdecydował przejmujący wówczas stery w klubie z al. Piłsudskiego jego nowy właściciel Tomasz Stamirowski. Pod wodzą Dróżdża widzewiacy niespodziewanie awansowali do ekstraklasy już po sezonie 2021/2022, choć mało kto spodziewał się, że stanie się to aż tak szybko.

Nie milkną echa sporu między Widzewem a władzami miasta Łodzi. Prezes klubu z al. Piłsudskiego Mateusz Dróżdż poinformował, że wysłał pismo do prezesa spółki MAKiS, prezydenta Łodzi oraz pracownika…

Dróżdż miał ważny kontrakt z Widzewem do końca czerwca. Nie było tajemnicą, że nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mu sprzyjali. Wygląda na to, że postanowiono dokonać zmiany na tak newralgicznym stanowisku, szukając mniej konfliktowej i skłonnej do ,,zwarć" osoby.

Dróżdż jest doktorem nauk prawnych. Był członkiem rady nadzorczej Ekstraklasy S.A. Poźniej działał między innymi w klubach z Dolnego Śląska (pełnił kierownicze funkcje w Zagłębiu Lubin oraz Górniku Polkowice).