Nie bój się kolonoskopii. To badanie oraz zdrowy styl życia są najlepszymi zabezpieczeniami przed rakiem jelita grubego

Rak jelita grubego. Śmiertelnie groźny nowotwór, któremu można zapobiec

Lepiej przejść krótkie badanie kolonoskopowe niż zachorować na raka jelita grubego – przekonują specjaliści i przywołują przy tym statystyki, które w przypadku raka jelita grubego są wyjątkowo niekorzystne.

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej wykrywanym nowotworem złośliwym w Polsce. Co roku taką diagnozę słyszy prawie 18 tys. osób. Tylko co druga z ich ma szansę przeżyć kolejne pięć lat. To dlatego, że rak jelita grubego przez wiele lat rozwija się bezobjawowo i wykrywany jest zbyt późno. Pacjent czuje się więc znakomicie i nie wie, że nosi w sobie śmiertelne zagrożenie.

Z drugiej strony temu nowotworowi łatwo zapobiegać. Prawie zawsze, bo aż w 94 proc. przypadków ten rozwija się z łagodnych zmian w jelicie zwanych polipami gruczołowymi. Takie polipy ma nawet co piąty dorosły! Ryzyko ich rozwoju rośnie po 30. roku życia, by poszybować w górę po 50 urodzinach. Wtedy też wzrasta ryzyko nowotworu.