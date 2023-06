Najmodniejsze fryzury na Lato 2023. Te uczesania polecają stylistki! ZDJĘCIA

Najmodniejsze fryzury na Lato 2023

Salonu urody przeżywają prawdziwe oblężenie, jak co roku w okresie wakacyjnym. To idealna okazja na odświeżenie naszego wizerunku, szafy, ale i uczesania. Przygotowaliśmy zbiór inspiracji i popularnych letnich trendów. W naszej galerii znajdą coś dla siebie zarówno zwolenniczki klasycznych uczesań, jak i osoby, które lubią eksperymentować z kolorami i uczesaniami. Sprawdź propozycje w naszej galerii!

Pixie cut - Fryzura dla osób preferujących krótkie włosy. W tym uczesaniu włosy są mocno przystrzyżone po bokach oraz na karku, pozostają jednak dłuższe na czubku głowy. Pixie cut ma warianty z grzywką ułożoną asymetrycznie na bok, zaczesaną do góry, czy opadającą na czoło.

Kucyk

Tego typu uczesanie wydaje się zwykłe i pospolite, ale dobrze wykonany kucyk może być wyjątkowo elegancki. Świetnie sprawdza się na co dzień, ale jest również doskonałym wyborem na oficjalne wyjścia. Dzięki temu, że uczesanie to można zrobić na różne sposoby, możemy je dostosować do naszych potrzeb.