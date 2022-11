Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. Terminarz meczów

Faza grupowa mistrzostw świata rozpocznie się 20 listopada i potrwa do 2 grudnia. Pierwszy mecz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022 zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 17 pomiędzy Katarem i Ekwadorem. Reprezentacja Polski pierwszy mecz w grupie C rozegra we wtorek, 22 listopada o godz. 17 z Meksykiem.