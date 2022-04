Minerały, skamieniałości, biżuteria - 60. edycja Interstone już 2 i 3 kwietnia w Łodzi ZDJECIA

60. Interstone już w ten weekend!Minerały, skamieniałości i oryginalna biżuteria

Ta znana i lubiana giełda minerałów, skamieniałości i wyrobów jubilerskich od lat przyciąga tłumy entuzjastów nie tylko z naszego miasta. Są to nie tylko młodzi i zaawansowani kolekcjonerzy, którzy poszukują nowych okazów do swoich zbiorów. To też koneserzy unikatowych przedmiotów i biżuterii z kamieniami szlachetnymi, wykonane przez jubilerów i artystów plastyków. Na stoiskach goście targów znajdą minerały, skamieniałości, kości dinozaurów, zęby rekinów, meteoryty przywiezione z najdalszych zakątków świata, a także z terenów Polski. Panie, które cenią sobie oryginalne naszyjniki, kolczyki, bransolety, pierścionki czy broszki na pewno będą miały w czym wybierać. Nie zabraknie też akcesoriów dekoracyjnych do domu oraz upominków „na zajączka” – Wielkanoc coraz bliżej.

Interstone odbędzie się w sobotę 2 kwietnia br. w godzinach 10- 18 oraz w niedzielę 3 kwietnia br. w godzinach 10-17 w hali MOSiR przy ul. Skorupki 21 (na I pietrze). Bilety ulgowe kosztują 5 zł, normalne – 10 zł, a dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie.

Organizatorzy Targów Interstone przekażą część dochodów z wydarzenia na rzecz organizacji charytatywnej, niosącej pomoc dla osób poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w Ukrainie.