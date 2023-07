Meet at Rift 2023 w Łodzi. Kto zwyciężył w konkursie "Meet at Rift: Heroes of Cosplay? ZDJĘCIA

Meet at Rift 2023 - konkurs cosplay

Podczas konkursu cosplay w Łodzi mogliśmy oglądać artystów z Polski, Czech, Rumunii, Grecji i Węgier. Ale czym jest cosplay? Można spotkać się, z tym że są to jakieś przebieranki za postaci z gier, komiksów czy filmów. Jednak takie wyjaśnienie jest bardzo mocnym uproszczeniem. Cosplay nie ogranicza się tylko do przebrania za daną postać, ale osoba przebierająca wręcz wciela się w rolę bohatera. Cosplayer naśladuje więc nie tylko wygląd danej postaci, ale także jej sposób mówienia, czy charakter. Jednak nie jest to konieczne i obowiązkowe.

Podczas konkursu Meet at Rift: Heroes of Cosplay uczestnicy nie mogli posiadać kupionych strojów. Oznacza to, że każdy z uczestników samodzielnie przygotował swoje stroje od początku do końca. Cosplayerzy biorący w nich udział przygotowali także krótkie występy sceniczne, podczas których starali się oddać ducha postaci, w którą się wcielają.