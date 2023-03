Wieluński Dance 2023 przyciągnął ponad 800 tancerzy. Zobaczcie naszą fotorelację z imprezy

Kilka minut po godzinie 9:30 na hali Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Częstochowskiej rozpoczęła się 16. edycja Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Wielunia "Wieluński Dance". To wydarzenie każdego roku przyciąga licznych tancerzy i publiczność. W tegorocznych tanecznych zmaganiach udział bierze ponad 800 tancerzy z całej Polski. Wśród nich około stu uczestników z Wielunia, ale i sporo tancerzy z innych miejscowości województwa łódzkiego.

Cieszę się bardzo, że hala Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest po brzegi wypełniona - mówił burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, który dokonał oficjalnego otwarcia turnieju - Warto robić te wydarzenia, ponieważ daje to radość nie tylko dzieciom, ale nawet większa rodzicom i dziadkom, którzy mogą podziwiać swoje pociechy. To jest bardzo ważne w czasach współczesnych, kiedy trudno jest u młodych ludzi wydobyć zainteresowania. To, że waszym dzieciom się udało takie pasje i zainteresowania wzbudzić to jest państwa sukces i wielkie szczęście.