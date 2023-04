Łodzianin oblał się benzyną i podpalił! Tragedia na podwórku na Bałutach. Z lądowiska pod kościołem zabrał go śmigłowiec LPR

Tragedia na łódzkich Bałutach. Wyszedł na podwórko i podpalił się

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek o godz. 13.30 na podwórku pod domem jednorodzinnym przy ul. Akacjowej w Łodzi na Bałutach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 27-letni mężczyzna wyszedł z domu na podwórko, podpalił się i wrócił do mieszkania. Po drodze musiał zgasić na sobie płomienie, ponieważ gdy wszedł do domu, to już nie płonął, ale był za to poważnie poparzony.

Jak nas poinformowała młodszy aspirant Kamila Sowińska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, matka desperata zadzwoniła na numer alarmowy i w ten sposób zawiadomiła służby. Na miejsce dramatu przybyli strażacy, policjanci i ratownicy medyczni.