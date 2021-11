Łodzianie zaniepokojeni kryzysem na granicy, zaopatrują się w… sklepie militarnym!

Relacje z kryzysu na granicy spowodowały, że ludzie zaczęli się niepokoić i odruchowo szukając czegoś do obrony częściej przychodzą do sklepów militarnych. Z reguły od razu chcą kupić artykuły do samoobrony koniecznej jak np. pistolet na gumowe kule lub pałki teleskopowe, jednak sprzedawcy zdecydowanie odradzają tego typu rzeczy osobom, które nie wiedzą, jak się nimi posługiwać.

- Łodzianie widząc co dzieje się na granicy, zdecydowanie częściej zaczęli odwiedzać nasz sklep. Najczęściej w takim momencie odradzamy im zakupienie pałki teleskopowej czy pistoletu na kule gumowe. Zdecydowanie bezpieczniejszym i pewniejszym rozwiązaniem dla osób, które nie przeszły odpowiedniego szkolenia jest gaz żelowy, bo jak można zauważyć na granicy służby mundurowe używają właśnie gazów. Nie kreują one problemów w wypadku uszkodzenia przeciwnika. Ja polecam gazy w dużych pojemnościach od 60 ml lub nawet większe np. gaśnice. Większa pojemność oznacza większy zapas substancji drażniącej. Dodatkowo pojemniki o większej pojemności mają większe ciśnienie, co skutkuje większym zasięgiem, jednocześnie gaz żelowy charakteryzuje się mniejszą podatnością strumienia na wiatr. Koszt takie gaśnicy wynosi od 140 – 240 zł. Z kolei na dalsze dystanse zdecydowanie lepiej sprawdzi się pistolet na kule gazowe, który można dostać już od 380 zł. Przeciwnik po pół godzinie od potraktowania takim środkiem obrony wraca do siebie. Żadnej krzywdy mu nie zrobimy. Nie da się tego powiedzieć o jakichkolwiek pistoletach obronnych a nawet wiatrówkach. Ryzyko uszkodzenia np. oka jest tu o wiele większe. - tłumaczy Marek Bem, sprzedawca sklepu Militar24.pl