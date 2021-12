Legenda ŁKS Łódź nie zgadza się prezesem klubu z alei Unii 2

Zespół nadal prowadzić ma trener Kibicu Vicuna, a dotychczas grający piłkarze dalej w ekipie pozostaną, choć nic wielkiego nie zwojowali, bo dziewiąte miejsce w rankingu to porażka. - Widocznie prezes ma bardzo dobre rozeznanie w kadrze zespołu, jesli tak mówi - twierdzi Marek Dziuba, były reprezentant Polski, legendarny piłkarz i trener ŁKS. - Ja bym się z prezesem nie zgodził. Powiedział on zresztą, że ma dobrą kadrę, jak dobrą pokazuje tabela. Z niektórych piłkarzy spróbowałbym sam zrezygnować. Choćby taki Ricardinho, co on wniósł do zespołu, pytam co? Wchodził z ławki rezerwowych. To już wole naszego Oskara Koprowskiego, czy choćby Macieja Radaszkiewicza. To nasi piłkarze, którzy pokazali, że nie trzeba daleko szukać zawodników, ale w naszym regionie także mamy graczy i to za dużo mniejsze pieniądze. Uważam też, że dobrze byłoby wzmocnicćkadrę przed rundą wiosenną, bo zapewne inne zespoły, którym marzy się ekstraklasa to zrobią.

Byleby tylko nie powtórzyć błędu z Duńczykiem Mikelem Rygaardem, ściągniętym do Łodzi przed dyrektora sportowego Krzysztofa Przytułę. Bardzo dobrze opłacany piłkarz nic wielkiego nie pokazał, ale „błysnął” przy rozwiązaniu kontraktu z łódzkim klubem podkreślając, że nie może sie skupić na grze, bo musi co i rusz sprawdzać stan konta. Wizerunkowo klubu z alei Unii bardzo na tym całym zamieszaniu stracił. Jeśli już jesteśmy przy transferach to może warto wrócić do męczacego się w Stomilu Olsztyn Piotra Pyrdoła. To ełkaesiak z krwi i kości, choć przygodę z piłka nożną zaczynała w UKSSMS Łódź. Po odejściu z alei Unii do Legii Warszawa, z którą w roku 2020 zdobył mistrzostwo Polski, bo wystąpił w dwóch meczach, nie może się jednak odnaleźć. Nie pomogła mu przeprowadzka do Wisły Płock, a teraz jest na zesłaniu w Olsztynie. Wypożycznie do tego klub z Płocka kończy mu się 31 grudnia. Jego miejsce jest jednak na alei Unii, zwłaszcza po odejściu do Charlotte FCJana Sobocińskiego. Może warto, jak mówi Marek Dziuba, sięgnąć po piłkarzy z naszego regionu. Czy przypadkiem Korona Kielce testowała Artura Amrozińskiego, a Wisła Płock Artura Dunajskiego? Obaj są zawodnikami trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. W trzecioligowych drużynach naszego regionu są naprawdę ciekawi zawodnicy. Od piątku ruszyła w klubie z alei Unii 2 sprzedaż karnetów na ligowe mecze ŁKS. Są one dostępne za pośrednictwem internetu (bilety.lkslodz.pl), ale można jest także kupić w kasach Łódź Sport Areny. Karnet obejmuje siedem domowych spotkań . Normalny karnet kosztuje 220 zł, a ulgowy 160. Zakup karnetów teraz, to wymierna pomoc dla klubu. Doraźną pomocą będzie także zakup kawy „Galantej”. ą