KORONAZGŁOWY: Łódzkie Miss Polonia przygotowały paczki dla potrzebujących

KORONAZGŁOWY to akcja zainicjowana przez Igo-Art, organizatora konkursu Miss Polonia. We wtorek paczki przygotowały: Karolina Bielawska Miss Polonia 2019, Barbara Tatara-Kacperska Miss Polonia 2007, Iwetta Baran finalistka Miss Polonia 2019. W 200 paczkach znalazły się: kosmetyki , maseczki, środki dezynfekujące oraz mleko i słodycze. Tym razem trafią do Hospicjum z Puław, Domu Dziecka w Olsztynie oraz Domu Samotnej Matki w Łodzi. CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

Grzegorz Gałasiński