Koncert charytatywny „Razem z Ukrainą” w Atlas Arenie w Łodzi. Na scenie polscy i ukraińscy artyści

Celem przedsięwzięcia jest zebranie jak najwyższej kwoty na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Na scenie Atlas Areny wystąpią zarówno polscy jak i ukraińscy artyści.

Podczas koncertu „Razem z Ukrainą” zaprezentują się m.in. Vito Bambino, Zalewski, Igo, Daria Zawiałow, Stanisław Soyka, Anita Lipnicka, Kayah, Natalia Przybysz, Maciej Musiałowski, Tomasz Ziętek, Tina Karol, Dagadana, Jerry Heil, Daria Psekho. Jako zapowiadają organizatorzy, repertuar wieczoru wypełnią współczesne utwory oraz te, które już na stałe zapisały się w historii polskiej i ukraińskiej muzyki. Do projektu włączyli się również wybitni polscy aktorzy - między innymi Maja Komorowska, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Andrzej Seweryn, którzy swoimi występami dopełnią część muzyczną wydarzenia.

Dyrektorem muzycznym koncertu jest Wojciech Urbański - kompozytor i producent, autor muzyki do filmów, seriali i słuchowisk. Koncepcja wydarzenia powstaje w porozumieniu z Anną Stavychenko, dyrektorką Kijowskiej Orkiestry Symfonicznej, przebywającą obecnie w Polsce. W składzie zespołu oraz chóru towarzyszącego występom na scenie znajdą się polscy oraz ukraińscy wykonawcy. Projekt realizowany jest również we współpracy z Teatrem Polskim w Warszawie, organizatorem jest agencja Follow The Step.