Kolejki na dworze pod lodowiskiem “Bombonierka” - przez limity dla niezaszczepionych Wiktor Przygocki

Co najmniej kilkadziesiąt minut stania w kolejce na dworze i limity dla niezaszczepionych. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, limity osób na obiektach MOSIR zostały obniżone do 30%. Oznacza to, że z “Bombonierki” może korzystać maksymalnie 90 osób bez “paszportów covidowych”. Osób zaszczepionych limity te nie obowiązują. Jeżeli ktoś nie posiada zaświadczenia o szczepieniu, a na lodowisku przebywa 90 osób, to nie wejdzie. Dotyczy to też dzieci.