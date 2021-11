Kim jest pirat drogowy, który wjechał w przystanek na Śmigłego-Rydza w Łodzi ZDJĘCIA

Do tego zdarzenia doszło w niedzielę, 21 listopada 2021 r., na alei Śmigłego-Rydza w Łodzi, tuż przed godziną 18.

Kierujący fordem jechał aleją Śmigłego-Rydza od ulicy Lodowej w kierunku alei Piłsudskiego. Mniej więcej 50 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Milionową prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i utracił panowanie nad samochodem.

- Wtedy właśnie uderzył w wiatę przystankową - relacjonuje mł.asp. Jadwiga Czyż, z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Na szczęście nie stali tam żadni pasażerowie oczekujący na środki komunikacji miejskiej. Ale to nie koniec - dalej auto uderzyło w słup latarni oświetlenia ulicznego, po drodze uszkadzając słupki odgradzające przystanek od jezdni. Gdy wreszcie się zatrzymało - jego kierowca oraz pasażer wysiedli i sobie poszli.

Porzucili rozbitego forda i oddalili się z miejsca zdarzenia. Później nie pojawili się tam. Nie wiadomo, kim byli i dlaczego tak się zachowali. Są poszukiwani.

- Został zabezpieczony monitoring uliczny, jednak na razie nie wiemy, co zostało na nim zarejestrowane - dodaje mł. asp. Jadwiga Czyż. - Wszystko, co do tej pory zostało ustalone w sprawie tego zdarzenia pochodzi z relacji osób, które były w pobliżu i widziały, co się stało. Sprawą zajmie się Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym.