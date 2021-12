Ketawa i Budi pochodzą z jednego ogrodu, ale poznają się w łódzkim Orientarium

Para przyjechała z jednego miejsca - ogrodu zoologicznego w Bazylei, ale nie żyła tam razem.Na razie obydwa osobniki trzymane są na zapleczu hodowlanym w osobnych pomieszczeniach, by oswoiły się z warunkami, w jakich się znalazły. Choć wydaje się, że różnica wieku między Budim a Ketawą jest spora, to para jest „dobrze rokująca” i zoo liczy na potomstwo. Wkrótce przyjedzie do ogrodu trzeci przedstawiciel tego gatunku naczelnych - 9-letni Joko, wychowanek zoo we Francji. Orangutany dotychczas nie były hodowane w łódzkim zoo. W naturze są zagrożone wyginięciem. Na Sumatrze i Borneo zabija się je, by pozyskać tereny pod uprawę palm olejowych.

Wkrótce do Orietarium przybędą kolejne zwierzęta. Zoo spodziewa się drugiego słonia - 12-letniego Fahima, wychowanka ogrodu w Rotterdamie. Przyjedzie też para niedźwiedzi malajskich.