Juwenalia 2023 na Lumumbowie trwają już drugi dzień. Zaśpiewał zespół Łydka Grubasa, Brodka i Piotr Zioła

Juwenalia 2023 w Łodzi trwają na Lumumbowie już drugi dzień

Harmonogram imprezy:

Juwenalia to dla studentów oczywiście nie tylko koncerty znanych muzyków, ale przede wszystkim czas spędzony na wspólnym imprezowaniu. Na trawnikach między akademikami na Lumumbowie jest dużo miejsca na rozłożenie koca i rozpalenie grilla.

Tegoroczne juwenalia w Łodzi są wyjątkowe, ponieważ to pierwsze tak hucznie obchodzone święto studentów po trzech latach przerwy ze względu na pandemię. Dla niektórych studentów, nawet tych drugo- i trzeciorocznych to w ogóle pierwsze juwenalia na Lumumbowie, które powróciły do swojej tradycyjnej formy. W piątek odbył się pochód władz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez Osiedle Akademickie oraz konkurs na scenki. Rozpoczęły się również koncerty i wielka impreza na Lumumbowie.