Jakie zabawki rodzice kupują swoim dzieciom oraz ile na nie wydają? Co jest ważniejsze cena, czy jakość? Zobacz preferencje zakupowe Polaków

Jeśli zastanawiacie się, czy wydajecie na zabawki zbyt dużo, czy może jednak za mało, to zobaczcie wyniki badania, które przeprowadził zespół analityczny 4iQ. Sprawdzono w nim nawyki zakupowe Polaków oraz to, ile pieniędzy przeznaczają w skali roku, jak i jednorazowo. Dowiecie się również m.in. z jakich okazji kupują zabawki oraz co najczęściej wybierają.